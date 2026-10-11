¿Habrá tregua entre el uribismo y el abelardismo? Así van los acercamientos

Imagen de referencia | Congreso de la República: Colprensa / Abelardo de la Espriella - Álvaro Uribe Vélez: Getty Images.

Pese a los choques que han generado declaraciones como las de Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien llamó socialdemócrata a Álvaro Uribe, en las filas de ambos partidos de derecha aseguran que hay ánimo de mantener una relación cordial, al menos antes de las elecciones regionales.

Desde el Centro Democrático, principal bancada del oficialismo, aseguran que el expresidente Álvaro Uribe les pidió diferenciar entre Salvación Nacional y el gobierno, lo que también implica mantener el respaldo a este último. De hecho, aseguran, Uribe y De la Espriella se mantienen en contacto a través de varias llamadas.

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“Ellos hablan”, dijo hace algunos días el senador Honorio Henríquez, también presidente del Congreso. En la última conversación habrían tocado temas legislativos, como el respaldo del Ejecutivo a una contrarreforma pensional y a medidas para equilibrar el impuesto predial.

Desde la Casa de Nariño también han enviado señales de querer mantener buenas relaciones, especialmente de cara a las votaciones del presupuesto, el estatuto antiterrorista y otros proyectos del presidente. De hecho, a varios legisladores de Salvación Nacional les pidieron no dar más declaraciones sobre la pelea.

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Ambas parte coinciden en que un buen diálogo les conviene a ambos; sin embargo, también reconocen que hay dos interrogantes sobre la mesa.

El primero tiene que ver con las elecciones regionales de 2027. Tanto el uribismo como el abelardismo ya piensan en candidatos y alianzas, pero está claro que no podrán ir en alianza en todos los departamentos y que, de hecho, van a pelear los mismo votos. Algunos incluso alertan que en esta situación la izquierda tome ventaja.

El otro asunto a resolver es el papel de los influenciadores de ambas esquinas, que a fin de cuentas han agitado el choque. En cualquier caso, las llamadas entre expresidente y presidente se mantienen como el principal puente.