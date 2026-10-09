Turismo disminuyó aproximadamente el 60 % en semana de receso: comerciantes de Parque Los Nevados

Caldas

A pesar de estar en plena semana de receso escolar, hay poca afluencia de turistas alrededor del Parque Natural Los Nevados, motivo por el que las agencias turísticas no han prestado servicios al ecosistema natural. Breyler Sanabria Cortés, gerente de Espeletia Trips, invita a los colombianos a visitar este puente festivo el parque con responsabilidad.

“No ha habido tanto flujo de turistas. Esperamos para este fin de semana tener todo ocupado, sin embargo, este año en la semana de receso se movió mucho menos que en 2025. Creemos que se debe al efecto posterremoto e incendios forestales, pero aquí estamos listos para atender a los visitantes y prestos a trabajar por esta bonita región”.

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Sanabria, hace la salvedad del pico y placa que se aplica en la carretera Manizales – Murillo, puesto que para el puente festivo, solo pueden transitar los vehículos con placas terminadas en 7, 8 y 9. Una recomendación que entregan los habitantes y comerciantes de la zona es no abrazar los frailejones y no extraer la flora y fauna que son parte esencial del lugar natural. “Los recibimos con los brazos abiertos para que vivan una de las mejores experiencias en alta montaña, a pesar de haber reducido en casi el 60 por ciento la frecuencia de viajeros durante la semana de receso escolar”.

A pesar de la disminución del número de turistas durante esta época vacacional, el Gerente de Espeletia Trips recalca ir al nevado con responsabilidad ambiental para no generar afectaciones en la naturaleza.