Tensión entre Gustavo Petro y un diputado chavista durante un congreso político en México

El expresidente colombiano Gustavo Petro protagonizó un tenso momento con el diputado venezolano Jesús Faría, quien lo interrumpió a gritos después de que afirmara que Donald Trump dijo la verdad al referirse al petróleo venezolano como un botín.

El episodio ocurrió durante el XXX Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, celebrado en México, en el marco del Congreso del Partido del Trabajo.

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Durante su intervención, Petro se refirió a la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Venezuela y aseguró que los militares venezolanos quedaron solos durante el ataque en el que fue capturado Nicolás Maduro. Según el exmandatario, 32 militares murieron y los sobrevivientes combatieron hasta agotar sus municiones.

Petro también habló sobre la muerte de militares cubanos durante la operación y cuestionó la situación de Venezuela frente a Estados Unidos. Al referirse a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el petróleo venezolano, afirmó: “Cuando Trump llega a los eventos internacionales y dice ‘es que nos ganamos el petróleo de Venezuela en un botín’, pues el hombre está diciendo la verdad”.

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Sus palabras provocaron la reacción de Jesús Faría, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien lo interrumpió en repetidas ocasiones y le gritó que estaba mintiendo.

Ante los gritos, los organizadores del encuentro intervinieron para calmar los ánimos y evitar que la confrontación continuara. Posteriormente, Faría sostuvo que Petro estaba utilizando la mentira para construir su discurso.

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