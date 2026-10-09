Tensión entre Gustavo Petro y un diputado chavista durante un congreso político en México
El episodio ocurrió durante el XXX Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, celebrado en México, en el marco del Congreso del Partido del Trabajo.
El expresidente colombiano Gustavo Petro protagonizó un tenso momento con el diputado venezolano Jesús Faría, quien lo interrumpió a gritos después de que afirmara que Donald Trump dijo la verdad al referirse al petróleo venezolano como un botín.
El episodio ocurrió durante el XXX Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, celebrado en México, en el marco del Congreso del Partido del Trabajo.
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Durante su intervención, Petro se refirió a la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Venezuela y aseguró que los militares venezolanos quedaron solos durante el ataque en el que fue capturado Nicolás Maduro. Según el exmandatario, 32 militares murieron y los sobrevivientes combatieron hasta agotar sus municiones.
Petro también habló sobre la muerte de militares cubanos durante la operación y cuestionó la situación de Venezuela frente a Estados Unidos. Al referirse a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el petróleo venezolano, afirmó: “Cuando Trump llega a los eventos internacionales y dice ‘es que nos ganamos el petróleo de Venezuela en un botín’, pues el hombre está diciendo la verdad”.
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Sus palabras provocaron la reacción de Jesús Faría, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien lo interrumpió en repetidas ocasiones y le gritó que estaba mintiendo.
Ante los gritos, los organizadores del encuentro intervinieron para calmar los ánimos y evitar que la confrontación continuara. Posteriormente, Faría sostuvo que Petro estaba utilizando la mentira para construir su discurso.
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