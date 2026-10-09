“No habrá rodada de Halloween”: Dumek Turbay, alcalde de Cartagena
El mandatario de La Heroica sostuvo que, ese tipo de espacios auspician el desorden y atenta contra la tranquilidad de los niños
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena anuncio, por segundo año consecutivo, que no se permitirá la rodada tradicional de Halloween del 31 de octubre.
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El mandatario de La Heroica sostuvo que, ese tipo de espacios auspician el desorden y atentan contra la tranquilidad de los niños que, por tradición, disponen de esa noche para salir a pedir dulces.
“Nosotros no vamos a autorizar ninguna rodada. La ciudadanía no está de acuerdo”, sostuvo el mandatario de los cartageneros.
Turbay señaló que estas jornadas no son rodadas, sino: “como una convocatoria para aprovecharse de la cantidad de motos” y así alterar el orden público.