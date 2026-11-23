Más de 30 capturados en Cartagena y la incautación de ocho armas de fuego

En el marco de las estrategias para la protección de la vida y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional desplegó diferentes operativos durante el fin de semana en distintos sectores de Cartagena, logrando la captura de 29 personas en flagrancia y 2 mediante orden judicial.

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Los procedimientos permitieron la captura de 8 por porte ilegal de armas de fuego, 7 personas por tráfico de estupefacientes, 4 por hurto, 1 por lesiones personales y 11 por otros delitos, resultados que evidencian la permanente ofensiva institucional contra las diferentes manifestaciones del delito.

Durante las acciones policiales también fueron incautadas 8 armas de fuego, 93 armas blancas y 620 dosis de estupefacientes, entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína, evitando que estos elementos y sustancias continuaran circulando en las calles de la ciudad.

En materia de convivencia, fueron impuestos 281 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Las armas de fuego, los estupefacientes y los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, los capturados deberán responder ante la autoridad judicial competente por los delitos que se les atribuyen.

“Durante este fin de semana desplegamos nuestras capacidades operativas y preventivas en diferentes sectores de Cartagena, logrando importantes resultados contra el delito. Seguiremos trabajando de manera articulada con las autoridades locales para proteger la vida, fortalecer la seguridad y brindar tranquilidad a todos los cartageneros y visitantes”, manifestó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.