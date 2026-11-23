Capturado un hombre que habría atracado con cuchillo a una mujer en Magangué

Lo que parecía una diligencia cotidiana para una mujer que acababa de retirar dinero en un punto de recaudo terminó convertido en momentos de angustia. Un sujeto, presuntamente armado con un elemento cortopunzante, la habría intimidado para arrebatarle su celular, bolso y dinero en efectivo. Sin embargo, la rápida reacción de la Policía Nacional permitió capturar al señalado responsable.

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El procedimiento se registró en el barrio Miraflores, de Mangangué, donde uniformados que adelantaban labores de registro, vigilancia y control sorprendieron en flagrancia a Said de Jesús Murcia Romero, conocido con el alias de ‘Sayayayin’, señalado de participar en este hecho delictivo.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el sospechoso habría aprovechado que la víctima acababa de realizar una transacción económica para abordarla y, mediante amenazas con un arma blanca, despojarla de sus objetos personales.

Las primeras indagaciones indican que alias ‘Sayayayin’ sería reconocido en sectores de Miraflores y Santa Rita por su presunta vinculación con hechos de hurto. Asimismo, existen señalamientos relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes, información que deberá ser verificada por las autoridades competentes.

Una de las modalidades que presuntamente utilizaba consistía en identificar a ciudadanos que acudían a establecimientos de recaudo de dinero, esperando el momento oportuno para interceptarlos y apoderarse de sus pertenencias. Esta situación había generado preocupación entre habitantes y comerciantes de la zona.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el compromiso institucional de combatir los delitos que afectan el patrimonio económico y la tranquilidad ciudadana. Para efectos del comunicado, se propone la siguiente declaración, pendiente de su aprobación: “No vamos a permitir que los delincuentes conviertan los alrededores de los establecimientos comerciales y puntos de recaudo en escenarios de intimidación. Seguiremos fortaleciendo los patrullajes y la reacción policial para proteger a nuestros ciudadanos”.

Durante el procedimiento fue incautada un arma cortopunzante, presuntamente utilizada para intimidar a la víctima. El capturado deberá responder por el delito de hurto y ser presentado ante las autoridades competentes para que se defina su situación judicial, respetando en todo momento la presunción de inocencia.

Finalmente, la Policía Nacional invitó a los habitantes de Magangué a extremar las medidas de prevención al retirar dinero, evitar exhibir grandes sumas en lugares públicos y denunciar oportunamente cualquier comportamiento sospechoso a través de la línea de emergencias 123. La colaboración ciudadana continúa siendo fundamental para cerrarles el paso a quienes pretenden vivir de lo ajeno.