Un total de 16 personas capturadas, armas de fuego incautadas, estupefacientes incautados y 18 comparendos dejó el balance de seguridad entregado por el Departamento de Policía Bolívar, tras los operativos desarrollados durante el fin de semana en diferentes poblaciones del territorio bolivarense.

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Las acciones policiales se concentraron en San Juan Nepomuceno, Magangué, María La Baja, Mompox, Mahates, Calamar, El Carmen de Bolívar y Talaigua Nuevo, así como en los sectores de Retiro Nuevo y Mampuján, donde los uniformados adelantaron actividades de vigilancia, registro, control y prevención del delito.

De acuerdo con el informe institucional, las capturas estuvieron relacionadas con delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; hurto; lesiones personales; receptación y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, conductas que afectan la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

Asimismo, se registraron procedimientos por ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y fraude a resolución judicial o administrativa de policía, ampliando los resultados obtenidos por las autoridades durante las intervenciones efectuadas en distintos puntos del departamento.

En materia de incautaciones, la Policía reportó dos armas de fuego, un arma cortopunzante y 706,5 dosis de sustancias estupefacientes, entre marihuana, cocaína y bazuco, elementos retirados de circulación como resultado de los controles adelantados durante el fin de semana.

Por otra parte, las autoridades impusieron 18 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, en desarrollo de las actividades orientadas a promover el cumplimiento de las normas y prevenir situaciones que puedan alterar el orden público.

“No vamos a bajar la guardia frente a la delincuencia. Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia en los municipios, corregimientos y zonas rurales de Bolívar, con acciones contundentes contra quienes pretendan afectar la tranquilidad de los ciudadanos. Nuestro compromiso es trabajar permanentemente para que las familias bolivarenses vivan en entornos más seguros”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, destacando que la colaboración comunitaria es fundamental para prevenir el delito, fortalecer la convivencia y garantizar la seguridad en el departamento.