Con el respaldo de la Gobernación de Bolívar, la remodelación de ocho camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 14 camas destinadas a recuperación posquirúrgica, el Hospital Universitario del Caribe avanza en su proceso de modernización de infraestructura, siguiendo criterios de calidad y bienestar hospitalario promovidos por la Organización Mundial de la Salud.

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Las obras de remodelación y adecuación del Hospital Universitario del Caribe (HUC) continúan avanzando con el propósito de mejorar la infraestructura hospitalaria y ofrecer espacios más cómodos, modernos, seguros y adecuados para la recuperación de los pacientes.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, ha mantenido desde el inicio de su administración un respaldo decidido al fortalecimiento del sector salud y, de manera especial, al Hospital Universitario del Caribe, institución que atiende a miles de pacientes provenientes de Cartagena y de los diferentes municipios del departamento.

“Lo que estamos haciendo es fortalecer el HUC para garantizar mejores oportunidades de atención para los bolivarenses y consolidar una institución que hoy saca la cara por Bolívar y Cartagena, gracias a su capacidad para atender pacientes que requieren servicios de mediana y alta complejidad”.

Durante un recorrido realizado por la Gobernación de Bolívar, se pudo constatar el avance de los trabajos que buscan consolidar a esta institución como un referente de atención médica en la región Caribe, especialmente para los pacientes que llegan desde diferentes municipios y zonas apartadas del departamento en busca de servicios de salud especializados.

Tatiana Vásquez Urquijo, subgerente administrativa del Hospital Universitario del Caribe, destacó los avances de este proceso de transformación de la infraestructura hospitalaria, orientado a fortalecer las condiciones de atención y recuperación de los pacientes, mediante la adecuación de espacios que respondan a criterios internacionales de calidad, seguridad y humanización de los servicios de salud.

“Estos espacios están siendo remodelados para brindar mejores condiciones durante los procesos de recuperación, incorporando criterios de bienestar hospitalario que tienen en cuenta los ciclos naturales de luz y oscuridad, así como condiciones ambientales que favorezcan el descanso, la tranquilidad y la comodidad de los pacientes”, agregó.

La iniciativa también busca ofrecer un entorno más adecuado para el personal médico y asistencial, facilitando la prestación de los servicios y fortaleciendo la capacidad de respuesta de la institución.

Carmelo Rodríguez, habitante del municipio de Calamar, destacó la atención recibida en el centro asistencial y la importancia de contar con servicios especializados para los habitantes de Bolívar.

“La buena atención que he recibido en este centro de salud me ha permitido mejorar de mis problemas de ortopedia, algo que en mi pueblo es difícil. Creo que este hospital ayudará a cada bolivarense que venga buscando atención”, expresó.

Con estas intervenciones, el Hospital Universitario del Caribe continúa su proceso de transformación de infraestructura, con miras a brindar una atención más humanizada, segura y oportuna a miles de ciudadanos que dependen de sus servicios.

El respaldo de la Gobernación se refleja en las inversiones y acciones encaminadas a mejorar la infraestructura, ampliar la capacidad instalada y fortalecer las condiciones en las que médicos, especialistas, personal asistencial y pacientes desarrollan sus actividades.

Un hospital que se consolida como referente del Caribe

Con estas nuevas intervenciones, el Hospital Universitario del Caribe avanza en una transformación que va más allá de la infraestructura. La ampliación de sus servicios y la modernización de sus espacios buscan consolidar una atención más humanizada, segura y oportuna para miles de ciudadanos.

El HUC se ha convertido progresivamente en un centro de referencia para Bolívar, Cartagena y el Caribe colombiano, recibiendo pacientes de municipios y zonas apartadas que encuentran en esta institución una alternativa para acceder a servicios especializados.

Para la Gobernación de Bolívar, el fortalecimiento del hospital representa una apuesta estratégica por la salud pública del departamento y una muestra de que invertir en infraestructura y capacidad hospitalaria significa también invertir en la vida y el bienestar de los ciudadanos.

Bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, el propósito es continuar acompañando el crecimiento y fortalecimiento del Hospital Universitario del Caribe, una institución que hoy se consolida como uno de los principales referentes de atención en salud de la región y que saca la cara por Bolívar y Cartagena ante el Caribe colombiano.