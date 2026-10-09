MinSalud y el INS refuerzan vigilancia y preparación hospitalaria por Fenómeno de El Niño

Tres hospitales públicos de Córdoba anunciaron la suspensión de la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS.

Tras la declaratoria oficial del fenómeno de El Niño en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica y preparación de los servicios de salud para anticipar posibles afectaciones en la población.

De acuerdo con las entidades, el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales y prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas, la reducción de las lluvias, los incendios de cobertura vegetal y el deterioro de la calidad del aire.

Hospitales deberán reportar diariamente su capacidad de respuesta

Entre las medidas anunciadas, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia y realizar un seguimiento diario a su capacidad de respuesta, así como a posibles situaciones que comprometan la continuidad de la atención.

Además, las autoridades sanitarias intensificarán la vigilancia de enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores y afectaciones relacionadas con el consumo de agua y alimentos en condiciones inadecuadas.

También se hará seguimiento a otros eventos de interés en salud pública, como la desnutrición aguda y las enfermedades cardiovasculares, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

El Ministerio de Salud señaló que las medidas tendrán especial énfasis en la protección de niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o crónicas.

También se prestará atención a quienes permanecen expuestos a altas temperaturas por sus actividades laborales, como las personas que trabajan al aire libre y los vendedores ambulantes.

Por otra parte, las entidades territoriales deberán fortalecer la vigilancia de los riesgos ambientales, mantener activas las Salas de Análisis de Riesgo Ambiental y garantizar la continuidad de los programas de vacunación y las acciones de prevención.

Las autoridades recordaron que el fenómeno de El Niño no significa que dejará de llover en todo el país, pues sus efectos varían según la región y pueden presentarse episodios de lluvias fuertes durante su desarrollo.