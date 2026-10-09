Colegio Médico Colombiano pide verificar títulos antes de nombrar directivos del sector salud

El Colegio Médico Colombiano pidió fortalecer los mecanismos de verificación de títulos académicos y credenciales profesionales antes de nombrar a quienes ocupan cargos directivos en el sistema de salud, tras las informaciones sobre presuntas irregularidades en los documentos académicos de Olga Lucía Vásquez Barrios, exinterventora de Capresoca EPS.

El gremio solicitó investigar por qué no se consultó el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) antes de la posesión de Vásquez Barrios, en julio de 2026.

Además, planteó la necesidad de adelantar investigaciones internas y trasladar el caso a la Procuraduría si se encuentran posibles fallas. También hizo un llamado a las EPS, IPS y demás instituciones de salud para que verifiquen este registro antes de realizar nombramientos.

El ReTHUS es una plataforma pública que permite comprobar si una persona está autorizada para ejercer una profesión u ocupación del área de la salud en Colombia. No obstante, su consulta no reemplaza la verificación de los títulos académicos ni de los demás requisitos exigidos para un cargo.

El Colegio Médico Colombiano insistió en que se deben fortalecer los controles previos a los nombramientos, verificar la autenticidad de los documentos y establecer las responsabilidades correspondientes si se comprueban irregularidades, con respeto al debido proceso.

Finalmente, el gremio llamó la atención sobre la importancia de garantizar la continuidad de la atención de los afiliados a Capresoca, especialmente en el acceso a medicamentos, tratamientos y servicios médicos.