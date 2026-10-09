Medellín se viste de talento femenino con una nueva edición del “Festival para Todas”. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Medellín se prepara para celebrar la segunda edición del Festival para Todas, una iniciativa liderada por la Administración Distrital, a través de la Secretaría de las Mujeres, que busca impulsar la autonomía económica, el talento y el liderazgo femenino.

La jornada, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre en el Jardín Botánico, será de entrada libre y reunirá oportunidades laborales, formación, emprendimiento, innovación, bienestar y cultura en un mismo espacio.

Durante el encuentro, las asistentes podrán acceder a más de 1.000 oportunidades para fortalecer sus emprendimientos y a una oferta de al menos 600 becas de formación. Asimismo, tendrán la posibilidad de registrar sus hojas de vida en una plataforma que reúne más de 30.000 oportunidades laborales dirigidas a mujeres.

La programación también contempla 320 mentorías individuales enfocadas en mejorar las estrategias de búsqueda de empleo. Según Valeria Molina Gómez, secretaria de mujeres, “cada mujer encontrará en el festival algo que le sirva para avanzar: una oportunidad para estudiar y fortalecer su emprendimiento.

La agenda incluirá la participación de 27 instituciones públicas, ocho conferencias y más de 50 experiencias relacionadas con robótica e inteligencia artificial.

Más información EPM continúa el llamado al ahorro tras reducción del consumo de agua

Un espacio para promover el cuidado y las relaciones sin violencia

Como parte de la programación, más de 300 hombres participarán en el primer encuentro “Hombres que cuidan, hombres como vos”, una jornada dedicada a conversar sobre corresponsabilidad, paternidades, salud mental, masculinidades no violentas y prevención de las violencias.

El festival contará con más de 200 artistas en escena y cerrará con la Gran Noche de las Mujeres, un espacio para reconocer 20 talentos y liderazgos femeninos. La segunda edición del encuentro retoma los resultados de su primera versión, realizada en 2025, cuando congregó a más de 10.000 personas y contó con más de 100 aliados.

Con esta nueva jornada, Medellín busca consolidar un escenario de encuentro, reconocimiento y acceso a oportunidades para las mujeres, articulando instituciones, empresas, iniciativas sociales y expresiones culturales .