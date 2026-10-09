EPM continúa el llamado al ahorro tras reducción del consumo de agua

Medellín, Antioquia

Este jueves 8 de octubre, Empresas Públicas de Medellín, muestran que los hogares abastecidos por el sistema Piedras Blancas registraron una reducción promedio de 82 litros diarios en el consumo de agua por hogar, resultado del ahorro voluntario de la comunidad y de las interrupciones programadas del servicio.

Por su parte, los hogares abastecidos por el sistema La Fe registraron una reducción promedio de 51 litros de agua diarios por hogar, mientras que en el sistema Riogrande II el ahorro alcanzó los 34 litros diarios por hogar. Estas cifras evidencian avances en los esfuerzos por disminuir el consumo de agua y destacan la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de este recurso esencial.

Aunque estas cifras reflejan avances en el uso responsable del recurso hídrico, las lluvias todavía no son suficientes para recuperar las reservas de los embalses y garantizar el abastecimiento durante los meses más exigentes del fenómeno de El Niño.

Un llamado a la ciudadanía para incrementar el ahorro de agua

Por esta razón, se hace un llamado a la ciudadanía para mantener e incrementar las medidas de ahorro en sus actividades cotidianas. Entre las principales recomendaciones están reducir el tiempo en la ducha, cerrar la llave cuando no se esté utilizando y evitar el desperdicio de agua en el hogar.

A esto, se suman otras recomendaciones del ahorro del agua para ayudar a los embalses como el uso adecuado de los aparatos que necesitan luz eléctrica como disminuir el volumen de horas en el televisor, al arreglarse con la plancha o el secar, entre otros, podrían ayudar a ahorrar agua.

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El compromiso de la comunidad será fundamental para enfrentar los desafíos relacionados con la disponibilidad de agua y proteger las reservas existentes. La invitación es clara: ahorrar agua todos los días y sumarse a la campaña #PonteEnModoAhorro.