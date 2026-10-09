Más de 1.800 deportistas dieron inicio a las XXI Olimpiadas Veredales de Rionegro

Medellín, Antioquia

Rionegro vivió el inicio de las XXI Olimpiadas Veredales, una de las celebraciones deportivas tradicionales del municipio, que en esta edición reúne a más de 1.800 deportistas de 29 veredas y los cuatro corregimientos, bajo la organización de la Alcaldía de Rionegro, a través del Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación (IMER).

La jornada inaugural comenzó con un desfile de las delegaciones participantes, que recorrió el trayecto desde el Parque Principal hasta el Coliseo Rubén Darío Quintero Villada, escenario del acto oficial de apertura. Uno de los momentos más representativos fue el recorrido de la antorcha y el encendido del fuego olímpico, símbolos del comienzo de las competencias.

En esta edición, los participantes medirán sus habilidades en 14 disciplinas deportivas, en una programación que busca promover la actividad física y fortalecer los lazos entre las comunidades rurales. Más allá de la competencia, las Olimpiadas se convierten en un espacio de encuentro para familias, vecinos y deportistas de distintas generaciones.

Olimpiadas Veredales ponen en el centro a las comunidades rurales

Con 21 ediciones, las olimpiadas se han consolidado como una tradición del campo rionegrero, al generar oportunidades de participación para los habitantes de las veredas y los corregimientos, y contribuir al fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

Más información FILCMAR 2026 llega con cine internacional, música y formación del Oriente

Con el inicio de las competencias, Rionegro reafirma su apuesta por el deporte y la recreación como herramientas de integración territorial. La Administración Municipal y el IMER acompañan esta iniciativa, que hace parte de las acciones orientadas a promover el bienestar y la participación ciudadana.

Así, las XXI Olimpiadas Veredales ponen en el centro a las comunidades rurales y ratifican que el deporte es también un punto de encuentro entre territorios, familias y generaciones.