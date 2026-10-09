FILCMAR 2026 llega con cine internacional, música y formación del Oriente

Medellín, Antioquia

Del 9 al 13 de octubre, la octava edición del Festival Internacional de Cine de Marinilla llevará cine, formación, música y encuentros profesionales a diferentes escenarios del municipio.

La programación del Festival Internacional de Cine de Marinilla – FILCMAR 2026, integra competencias cinematográficas y talleres en el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez, el Teatro Municipal Simona Duque, el Parque Principal y la Galería San José.

FILCMAR 2026 reunirá películas y cortometrajes de Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Costa Rica, México y Estados Unidos. Brayan Estiven Gómez Castaño, secretario de Cultura y Patrimonio de Marinilla, destacó: “Este festival llega este año y el protagonista será el cine, pero tendremos música, expresiones artísticas y muestras cinematográficas”.

Uno de los principales hitos de esta edición será el nacimiento de MORA – Mercado Oriente Audiovisual, el primer mercado audiovisual del Oriente antioqueño. El espacio reunirá realizadores, productores, proyectos y agentes del sector mediante ruedas de contactos, asesorías, “Películas en Camino” y los encuentros “Tinticos Charlados”.

La programación cuenta con la participación de la Comisión Fílmica de Antioquia

“Este año tenemos dos grandes novedades: la primera Competencia Latinoamericana del Festival y el primer MORA, Mercado Audiovisual del Oriente. Recibimos más de mil obras audiovisuales y realizamos una selección que sabemos que le va a gustar muchísimo al público.

Bajo el eje curatorial “Érase una vez en Marinilla”, esta edición conectará la memoria arriera del territorio con historias cinematográficas de Colombia y Latinoamérica.

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La agenda incluye Cinescuela, competencias universitarias y latinoamericanas, el cortoconcierto “Antioquia Super Ochera” en formato 8 mm, una caminata fotográfica, talleres para familias y realizadores, y el concierto central de Edson Velandia en el Parque Principal.

El cierre estará marcado por la premiación de MORA y las competencias oficiales, además de la proyección de clausura de La paga, de Ciro Durán. Con FILCMAR y MORA, Marinilla fortalece una apuesta en la que la cultura no solo preserva identidad y patrimonio, sino que también genera circulación de públicos, oportunidades para creadores y movimiento económico alrededor de la actividad cultural.