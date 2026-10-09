Habló el dueño de la discoteca de Engativá donde asesinaron a un vigilante por extorsión en Bogotá

Con temor vive un comerciante de Engativá, quien asegura que desde diciembre de 2025 inició a recibir llamadas extorsivas por supuestos integrantes de ‘Los Satanás’, quienes le solicitaban sumas desde 40 millones de pesos a 20 mil dólares; además, asegura que las autoridades lo dejaron solo y restaron atención a su denuncia.

“Durante diciembre a la fecha ayer, que me dejaron al muchacho de seguridad en la puerta muerto, ellos no habían reportado absolutamente nada. Ellos me decían que no hiciera pública la denuncia”, aseguró el comerciante en diálogo con Caracol Radio.

Las amenazas se materializaron la noche de este jueves 8 de octubre de 2026, cuando dos hombres se bajan de una motocicleta, le entregan un panfleto al vigilante de la discoteca ubicada en la Calle 72 con Av. Boyacá y posterior a esto, le propinan un disparo, que le quitó la vida inmediatamente.

“Lamentamos informar que en las últimas horas, en el barrio Boyacá de la localidad de Engativá, un hombre de 59 años pierde la vida cuando dos ciudadanos descienden de una motocicleta y le disparan, con un arma de fuego a las afueras de un establecimiento comercial”, aseguró el Teniente Coronel Carlos Rodríguez, Oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

Antes de cometer el homicidio, los perpetradores del hecho entregaron un panfleto al vigilante, donde aseguraban que “esas son las consecuencias por no escuchar al llamado”, firmado por alias Pedrito y alias Moisés, quienes serían los actuales líderes de ‘Los Satanás’ en Bogotá.

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Sin embargo, esta no sería la primera vez que habría sido intimidado; en enero de 2026 dos personas que se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra el negocio y en mayo de este mismo año, iniciaron a enviarle fotografías de otras propiedades que estaban a su nombre exigiéndole más dinero.

“Como yo coloqué el denuncio y no les cumplí con los primeros 40 millones de pesos. Entonces empezaron las amenazas, me hicieron unos disparos en la puerta del negocio. En mayo iniciaron a llamar a un socio con el que tengo una propiedad y me dijeron ”yo sé que usted tiene" y ahí me empezaron a pedir 20 mil dólares", aseguró el comerciante.

Ante las constantes llamadas, el GAULA le habría pedido no hacer público la denuncia y no entregarle dinero a estas personas; asegura el comerciante que no fue sino hasta este viernes 9 de octubre, tras el asesinato de su vigilante, que le pusieron atención y le asignaron la investigación de su caso a un Coronel de la institución.

Cifras de extorsión en Bogotá

Aunque el delito ha presentado una disminución del -1,1% en toda la ciudad, en algunas localidades el delito no para, incluso aumenta: en Kennedy en lo corrido del 2026 se han reportado 181 casos, en Suba 180, en Santa Fe 170, en Usaquén 136 y en Engativá 120.

Desde el Concejo de Bogotá rechazaron los hechos y pidieron acciones contundentes a las autoridades; el cabildante Andrés Barrios pidió a la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá “no detenerse un solo segundo. Inteligencia, allanamientos y capturas hasta desmantelar por completo esa banda. Uno por uno tienen que caer y responder ante la justicia”.