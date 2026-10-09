Así será la segunda fase del desmonte del puente de la Av. Carrera Séptima con Calle 100

Comienza la segunda fase del desmonte del puente vehicular de la Avenida Carrera Séptima con Calle 100; el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, confirmó que las labores consistirán en cortar secciones de aproximadamente 35 toneladas de peso y 19 metros de longitud que serán desmontadas individualmente, sin causar afectación al tránsito vehicular.

“Ya pasamos la primera fase del desmonte del puente de la 100 con Séptima, levantamos las barandas, fresamos el tablero, hicimos la demolición de algunas secciones y cortes estratégicos con el hilo diamantado. Este fin de semana arranca una nueva fase, vamos a trabajar más de 50 horas seguidas para amanecer el martes sin las dos secciones principales del puente de la séptima con calle 100”, aseguró Orlando Molano, director del IDU.

Evitando generar afectaciones a la movilidad, las autoridades distritales aseguraron que se mantendrá el tránsito sobre la Carrera Séptima, con cierres parciales entre ambas calzadas; sin embargo, se mantendrá un carril de circulación en ambos sentidos, entre calles 102 y 99.

Las actividades de desmonte se ejecutarán de manera continua desde las 10:00 p. m. del sábado 10 hasta las 5:00 a. m. del martes 13 de octubre de 2026, con el fin de retirar por completo la sección más larga del puente que atraviesa la Séptima antes del reinicio de las actividades habituales el martes en la mañana.

El 80% de los residuos del desmonte, lo que quiere decir 1.300 toneladas de varilla, concreto y asfalto, serán reutilizados directamente en la construcción del nuevo puente.

Así será la nueva conexión entre la Calle 100 y la Carrera Séptima

Buscando conectar la Avenida Carrera 68 y el corredor de la Carrera Séptima, la obra contempla la construcción de pasos deprimidos, además; el nuevo puente vehícular duplicará la capacidad actual, pasará de 205 a 461 metros y de 2 a 4 carriles.