Cerca de 900.000 pasajeros se movilizarán por los aeropuertos del país durante el puente festivo

Aeropuerto de Cartagena supera los 3,7 millones de pasajeros movilizados en el primer semestre de 2025

Durante este puente festivo del Día de la Raza, se proyecta la movilización de 897.358 pasajeros por los aeropuertos del país, entre el viernes 9 y el martes 13 de octubre, según las estimaciones de la Aeronáutica Civil.

Del total de viajeros, 560.932 corresponderían a vuelos nacionales y 336.426 a internacionales. La cifra representa un crecimiento del 2,24 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se movilizaron 877.670 pasajeros.

Para este viernes 9 de octubre, la autoridad aeronáutica estima el mayor flujo de viajeros, con 187.687 pasajeros. Le sigue el lunes festivo 12 de octubre, con 183.423.

Las proyecciones hacen parte del comportamiento esperado durante el receso escolar de octubre, periodo en el que se prevé la movilización de más de 2,1 millones de pasajeros en las terminales aéreas del país, entre el 2 y el 13 de octubre.

Recomendaciones para los viajeros

Ante el aumento previsto en la operación aérea, la Aeronáutica Civil recomienda a los pasajeros:

* Llegar con anticipación al aeropuerto para realizar los trámites de viaje.

* Hacer oportunamente el check-in.

* Consultar con las aerolíneas el estado y las condiciones de sus vuelos.

* Estar atentos a posibles cambios en los itinerarios por condiciones meteorológicas u otras situaciones que puedan afectar las operaciones.