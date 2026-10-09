Avianca confirma nueve afectados por turbulencia en vuelo Medellín–Nueva York: Nueve hospitalizados

Una turbulencia imprevista obligó al vuelo AV042 de Avianca a modificar su recorrido cuando cubría la ruta entre Medellín y Nueva York. La aerolínea confirmó que son nueve las personas que resultaron afectadas durante el vuelo: seis pasajeros y tres integrantes de la tripulación de cabina.

Según explicó la compañía, la tripulación decidió desviar la aeronave al Aeropuerto Internacional de Miami como medida preventiva y en cumplimiento de los protocolos de seguridad. El avión aterrizó de forma segura en esa ciudad estadounidense.

Nueve personas fueron trasladadas a centros hospitalarios

Tras el aterrizaje, se activaron los procedimientos de atención para las personas afectadas. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses basados en información de las autoridades locales, fueron trasladadas de inmediato a centros hospitalarios para recibir atención médica.

Cabe mencionar que hasta el momento, no hay información confirmada suficiente para precisar la gravedad de todas las lesiones.

¿Qué pasará con los pasajeros que viajaban a Nueva York?

Además de atender a las personas afectadas, Avianca informó que dispuso medidas para que los demás pasajeros puedan continuar su viaje hacia Nueva York. La compañía aseguró que les brinda asistencia y acompañamiento, mientras mantiene contacto con los viajeros y los tripulantes involucrados.

La aerolínea señaló que continúa atendiendo la situación y reiteró que la seguridad de sus pasajeros y colaboradores es una prioridad en su operación.