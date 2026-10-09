Capturan en Chocó a alias ‘Niño Potro’, presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ pedido por EE. UU.

Nuquí, Chocó

En un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional fue capturado Yovannys Chaverra Vargas, alias ‘Niño Potro’, en vía pública de Nuquí (Chocó). El detenido es señalado como uno de los presuntos cabecillas de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del ‘Clan del Golfo’.

La detención atiende a una orden de captura con fines de extradición emitida por la Corte Federal del Distrito Este de Texas (Estados Unidos). Los cargos en su contra están vinculados directamente al delito de tráfico trasnacional de estupefacientes.

Logística de narcotráfico y control territorial

Según la solicitud internacional, alias ‘Niño Potro’ coordinaba la salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína en lanchas rápidas y embarcaciones artesanales. Los envíos partían desde las costas del Urabá y el Darién Chocoano hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.

Adicionalmente, las autoridades lo señalan de participar en acciones intimidatorias contra las comunidades locales. Estas conductas criminales buscaban facilitar el tránsito de narcóticos e imponer el control del ‘Clan del Golfo’ en la región.

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Trámite de extradición en curso

Tras su detención, Chaverra Vargas quedó a disposición de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación.

El imputado permanecerá bajo custodia mientras se completan los trámites diplomáticos y administrativos requeridos para concretar su envío a territorio estadounidense.