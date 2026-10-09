Capturan a 15 personas que estarían vinculadas a ola de homicidios en el suroeste antioqueño

Medellín

Un juez de control de garantías envió a prisión preventiva a 15 presuntos integrantes de la estructura criminal ‘La Miel’, investigados por una ola de violencia en el Suroeste antioqueño. Las capturas se realizaron en allanamientos del CTI, la Policía y el Ejército en Titiribí, Amagá, Venecia, Fredonia, Angelópolis, Medellín y Caldas.

A los procesados se les atribuye el homicidio de siete personas y lesiones a una más entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026. Según la Fiscalía, la organización mantenía el control territorial, tráfico local de estupefacientes y constreñimiento a comerciantes y habitantes de la zona.

Hechos investigados y modus operandi

Entre los casos destaca el triple homicidio en Titiribí el pasado 25 de febrero, donde citaron engañadas a tres víctimas antes de dispararles dentro de un vehículo. También se les vincula con un ataque armado en una barbería en julio y un homicidio por contusión registrado el 13 de septiembre.

Entre los judicializados figuran los presuntos coordinadores Duván Ortiz Bedoya, alias ‘Tatuado’, y Michael Andrés Giraldo Foronda, alias ‘Pinocho’, junto a cinco supuestos sicarios. En los operativos se incautaron armas de fuego, una subametralladora, estupefacientes, municiones y dinero.

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Imputación de cargos y medida cautelar

La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, todos agravados, además del uso de menores para la comisión de delitos.

Ninguno de los 15 imputados aceptó los cargos presentados por el ente investigador, por lo que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.