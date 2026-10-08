‘Uno hace la diferencia’, el nuevo libro de Carlos Mario Oquendo

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Carlos Oquendo, medallista olímpico en el BMX en Londres 2012, recordó en un diálogo en Dos Puntos, después de casi 15 años de haber ganado, que sintió en ese momento y que pasó después.

¿Cómo fue el momento de ganar y ponerse la medalla?

“La primera sensación es de gratitud, porque en ese momento que estuve compitiendo fue como, que todo lo que tuve de caída, de volverme a levantar, de volver a intentar, de esa entrega, pues se vio posible y lo pude materializar en una medalla”.

Oquendo, escribió un libro con su primera edición, lanzada en julio de este año llamado, ’Uno hace la diferencia’, donde muestra a través de anécdotas, una guía que les muestra a los papás como enseñarles a sus hijos a ser perseverantes y apoyar el proceso deportivo a sus hijos sin importar el resultado.

¿De qué trata el libro?

El libro cuenta con tres momento claves acerca de cómo llevar a sus hijos a través de este proceso:

El antes: El papel fundamental de los padres y el acompañamiento inicial.

El durante: El entrenamiento físico, la preparación mental, la nutrición y el apoyo técnico.

El después: Cómo gestionar la carrera, los patrocinios, los medios y la transición hacia una visión de “deportista empresario

Resalta que, “tenemos que hacer también conciencia, como dicen, ese tema de padres y el padre positivo, pues aquí también es en el deporte la forma positiva de cómo somos más conscientes. Y me gusta mucho, es a través de historias, y en el libro contamos muchas historias y anécdotas de las competencias”.

En el libro deja claro que, los papás son parte fundamental del proceso, crecimiento y desarrollo de los hijos dentro y fuera del deporte, el acompañamiento constante y el ser un ‘papá positivo’ deja ver que lo más importante el máximo esfuerzo antes que el resultado.

Escuche la entrevista:

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