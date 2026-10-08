Niño colombiano desafió sus pronósticos médicos y se coronó campeón mundial de Karting en Italia

Se trata de Mateo Gómez, un piloto colombiano de 11 años que se coronó campeón mundial de karting en Italia, tras imponerse en la categoría Easykart 60 de las Easykart International Grand Finals, disputadas del 1 al 4 de octubre en el circuito South Garda Karting, en Lonato del Garda.

En la clasificación obtuvo el segundo lugar y posteriormente ganó las dos mangas eliminatorias. Aunque terminó segundo en la prefinal, en la carrera definitiva se impuso con más de tres segundos de ventaja sobre el italiano Edoardo Galimberti, campeón internacional de la categoría en 2025.

De los primeros puestos a un campeonato mundial

La victoria es resultado de un proceso de formación que comenzó en Colombia en 2022, cuando Mateo tenía seis años. Durante esa etapa acumuló más de 15 podios nacionales y fue reconocido durante tres años consecutivos por registrar el mayor número de pole positions en el campeonato Rok Cup Colombia. También ganó el título de Campeón Supernacional en la categoría Infantil.

En 2024 comenzó a competir en Estados Unidos con el equipo Orsolon Racing. Un año después, su familia se trasladó a Italia para facilitar su participación en competencias de mayor exigencia y acompañar su desarrollo deportivo.

Durante 2026, Mateo también participó en el campeonato World Series Karting (WSK). Allí pasó del puesto 58 entre 70 pilotos, en enero, al lugar 22 en mayo. En junio alcanzó un octavo puesto y en agosto terminó segundo en una manga, resultados que reflejaron su evolución durante la temporada.

Una historia de esfuerzo desde su nacimiento

Detrás de los resultados deportivos hay una historia familiar que comenzó con dificultades de salud. Según el relato de su familia, Mateo sufrió un accidente cerebrovascular alrededor de su nacimiento, después de un parto de 17 horas. En ese momento enfrentó un pronóstico médico complejo, que incluía la posibilidad de que no pudiera caminar, además de otras dificultades fisiológicas.

Su padre, Daniel Gómez, ha acompañado de cerca el proceso deportivo del niño y señala que la prioridad familiar es cuidar su salud física y mental mientras avanza en su formación como piloto.

La temporada de 2026 representa un reto importante para toda la familia. Según su padre, Daniel Gómez, dijo en Caracol Radio que Mateo habría disputado cerca de 40 carreras al finalizar el año, además de las jornadas de pruebas y entrenamiento, lo que podría sumar alrededor de 300 días en pista.

Un nuevo capítulo para Colombia

La categoría Easykart tiene antecedentes en el automovilismo internacional. En 2006, Federico Montoya, hermano menor del piloto Juan Pablo Montoya, ganó el título internacional de Easykart 125 Light en Jesolo, Italia.

Veinte años después, Mateo Gómez vuelve a poner a Colombia en lo más alto de esta competencia, esta vez en la categoría Easykart 60.

Con apenas 11 años, el piloto colombiano continúa construyendo una trayectoria que tiene entre sus objetivos competir en las 24 Horas de Le Mans y llegar a la élite del automovilismo mundial.