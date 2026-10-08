Medellín le dice adiós a zona crítica invadida por basura y escombros en la Comuna 13

Medellín

La Alcaldía de Medellín atendió una denuncia ciudadana sobre la acumulación masiva de residuos en el sector Las Divisas, ubicado en la Comuna 13 (San Javier). Desde el lunes, un equipo especializado del programa Tacita de Plata ejecuta labores operativas para la recuperación integral de esta zona afectada.

Hasta la fecha, la intervención abarca 1.500 metros cuadrados y ha permitido la recolección de más de 70 metros cúbicos de basura, cifra equivalente a cinco volquetas llenas. Entre los desechos retirados destacan escombros, vidrios y enseres de gran volumen como colchones y cajones.

Intervención operativa y pedagogía ciudadana

Las acciones de limpieza se complementan con un componente de sensibilización educativa dirigido a los residentes del sector. La estrategia busca concientizar sobre la correcta disposición de desechos para evitar que el espacio vuelva a convertirse en un punto crítico de acopio ilegal.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Andrés Ramírez Gómez, confirmó que las labores continúan en territorio y reiteró la necesidad del compromiso comunitario. El funcionario enfatizó en la corresponsabilidad, recordando que «la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia».

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El alcance del programa Tacita de Plata

El programa Tacita de Plata es la estrategia distrital para la recuperación del espacio público mediante barrido, recolección de escombros y embellecimiento en las 16 comunas y 5 corregimientos. Además, la iniciativa genera empleo directo para más de 1.200 operarios, en su mayoría madres cabeza de hogar.

Con este tipo de intervenciones en parques, quebradas y corredores ecológicos, el Distrito busca promover una transformación urbana sostenible. La administración municipal insistió en que la conservación a largo plazo de estos puntos limpios depende de la apropiación y cuidado por parte de la comunidad.