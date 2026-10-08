Lucius, un nuevo proyecto que transforma la experiencia de invertir en Cartagena

Colombia

Vivir en Bocagrande es elegir una ubicación privilegiada, en una de las zonas más tranquilas del sector, donde el mar, la ciudad y la energía de Cartagena se encuentran. Lucius, el nuevo proyecto de Urbacolombia, propone apartamentos para disfrutar este entorno, con espacios pensados para quienes buscan comodidad, estilo y una experiencia residencial conectada con el paisaje.

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Su propuesta integra arquitectura responsable, diseñada para armonizar con el entorno, y ambientes que invitan a disfrutar cada momento, mientras sus apartamentos ofrecen vistas al mar o a la bahía. Lucius es una alternativa para quienes desean invertir en una de las zonas más reconocidas de Cartagena, con un modelo pensado para rentas cortas, y vivir cerca de restaurantes, servicios, comercio y entretenimiento.

Con precios desde $532 millones, Lucius abre una oportunidad para descubrir un proyecto que combina ubicación, diseño y proyección.

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Para ser parte de Lista Cero y conocer la disponibilidad, las tipologías y los beneficios del proyecto y la nueva oportunidad de inversión para rentas cortas en Cartagena, consulte disponibilidad directamente con el proyecto en www.luciuscartagena.com