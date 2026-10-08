Lucius, un nuevo proyecto que transforma la experiencia de invertir en Cartagena
Lucius, de Urbacolombia, llega a Bocagrande con apartamentos y vistas al mar o la bahía desde $532 millones
Colombia
Vivir en Bocagrande es elegir una ubicación privilegiada, en una de las zonas más tranquilas del sector, donde el mar, la ciudad y la energía de Cartagena se encuentran. Lucius, el nuevo proyecto de Urbacolombia, propone apartamentos para disfrutar este entorno, con espacios pensados para quienes buscan comodidad, estilo y una experiencia residencial conectada con el paisaje.
Su propuesta integra arquitectura responsable, diseñada para armonizar con el entorno, y ambientes que invitan a disfrutar cada momento, mientras sus apartamentos ofrecen vistas al mar o a la bahía. Lucius es una alternativa para quienes desean invertir en una de las zonas más reconocidas de Cartagena, con un modelo pensado para rentas cortas, y vivir cerca de restaurantes, servicios, comercio y entretenimiento.
Con precios desde $532 millones, Lucius abre una oportunidad para descubrir un proyecto que combina ubicación, diseño y proyección.
Para ser parte de Lista Cero y conocer la disponibilidad, las tipologías y los beneficios del proyecto y la nueva oportunidad de inversión para rentas cortas en Cartagena, consulte disponibilidad directamente con el proyecto en www.luciuscartagena.com
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