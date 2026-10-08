Kairy Márquez llega a San Juan para la cuarta edición de ‘Católico Soy’

San Juan Nepomuceno se prepara para vivir la cuarta edición de ‘Católico Soy’, un encuentro de música, oración y adoración que este año tendrá como eje central la Eucaristía y el lema “Tu Cuerpo, tu Sangre me da Vida”.

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La jornada se realizará este sábado 10 de octubre, desde las 5:00 de la tarde, en el Templo Parroquial San Juan Nepomuceno. La entrada será libre y los asistentes podrán realizar una donación voluntaria.

A diferencia de las ediciones anteriores, este año el encuentro tendrá un formato más íntimo, pues se desarrollará dentro del templo. La organización busca propiciar un espacio de cercanía para la oración, la música y la reflexión alrededor de la Eucaristía, presentada como uno de los pilares de la fe católica.

Uno de los momentos destacados será la participación de Kairy Márquez, cantautora católica de República Dominicana, quien llegará como invitada especial para acompañar la jornada con su música y momentos de adoración a Jesús Eucaristía.

“Va a ser un espacio más íntimo, por ese motivo lo vamos a hacer dentro de la parroquia. Nos va a acompañar Kairy Márquez, de República Dominicana, cantautora católica dedicada al canto y a la adoración a Jesús Eucaristía”, explicó el padre Fernando Villafañe, párroco de la Parroquia San Juan Nepomuceno.

El sacerdote destacó que esta cuarta versión estará enfocada especialmente en la Eucaristía como centro de la vida de fe de los católicos.

‘Católico Soy IV’ también busca fortalecer el encuentro comunitario a través de la música y la oración, invitando a los asistentes a vivir su identidad católica desde la espiritualidad y la participación.

La cita será este sábado 10 de octubre, a partir de las 5:00 p. m., en el Templo Parroquial San Juan Nepomuceno, con entrada libre y donación voluntaria.