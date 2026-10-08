Más de 10 universidades colombianas quedaron en el top 100 de las mejores de Latinoamérica
Este top se realiza bajo el estudio de más de 1500 universidades en todo el mundo.
Recientemente se conoció la clasificación mundial de universidades QS de Latinoamérica y el Caribe para 2027, la cual tiene el objetivo de mostrar las fortalezas de las universidades a una audiencia de millones de personas.
Este top se realiza bajo el estudio de más de 1500 universidades en todo el mundo, con las que se comparan asignaturas, destinos de estudio, experiencia estudiantil y, más allá del rendimiento académicos, se analiza la empleabilidad y las perspectivas profesionales.
De este modo, se pudo conocer el listado de más de 100 universidades que se catalogan como las mejores del mundo. Algunas instituciones se mantuvieron en el mismo puesto del top del año pasado, así como otras bajaron y otras subieron.
De acuerdo con el top, hay 12 universidades colombianas dentro del top 100 inicial. Sin embargo, una de ellas logró estar dentro del top 10.
Se trata de la Universidad de Los Andes que quedó en el lugar número 8, con reputación académica de 100, empleabilidad de 100, compromiso global de 96.5 y más.
Su puntaje global es de 90.1, por debajo de la Universidad de Chile que está en el puesto 7 con puntaje de 92.2 y de la UNESP ubicado de sextas con 92.3 de puntuación.
Las universidades colombianas quedaron en el top 100 de las mejores de Latinoamérica
8 Universidad de los Andes - Colombia
12 Universidad Nacional de Colombia
16 Pontificia Universidad Javeriana
85 Universidad Externado de Colombia
91 Universidad Pontificia Bolivariana
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...