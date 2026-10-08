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08 oct 2026 Actualizado 22:24

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Más de 10 universidades colombianas quedaron en el top 100 de las mejores de Latinoamérica

Este top se realiza bajo el estudio de más de 1500 universidades en todo el mundo.

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Universidad / Alberto Menendez Cervero

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Recientemente se conoció la clasificación mundial de universidades QS de Latinoamérica y el Caribe para 2027, la cual tiene el objetivo de mostrar las fortalezas de las universidades a una audiencia de millones de personas.

Este top se realiza bajo el estudio de más de 1500 universidades en todo el mundo, con las que se comparan asignaturas, destinos de estudio, experiencia estudiantil y, más allá del rendimiento académicos, se analiza la empleabilidad y las perspectivas profesionales.

De este modo, se pudo conocer el listado de más de 100 universidades que se catalogan como las mejores del mundo. Algunas instituciones se mantuvieron en el mismo puesto del top del año pasado, así como otras bajaron y otras subieron.

De acuerdo con el top, hay 12 universidades colombianas dentro del top 100 inicial. Sin embargo, una de ellas logró estar dentro del top 10.

Se trata de la Universidad de Los Andes que quedó en el lugar número 8, con reputación académica de 100, empleabilidad de 100, compromiso global de 96.5 y más.

Su puntaje global es de 90.1, por debajo de la Universidad de Chile que está en el puesto 7 con puntaje de 92.2 y de la UNESP ubicado de sextas con 92.3 de puntuación.

Las universidades colombianas quedaron en el top 100 de las mejores de Latinoamérica

8 Universidad de los Andes - Colombia

12 Universidad Nacional de Colombia

16 Pontificia Universidad Javeriana

20 Universidad de Antioquia

26 Universidad del Rosario

39 Universidad de La Sabana

53 Universidad del Norte

56 Universidad EAFIT

68 Universidad del Valle

85 Universidad Externado de Colombia

91 Universidad Pontificia Bolivariana

98 Universidad Industrial de Santander - UIS

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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