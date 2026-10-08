Mike Bahía y Greeicy llevan su historia de la música a una nueva faceta empresarial

Mike Bahía y Greeicy decidieron llevar la historia que han construido desde la música a un nuevo escenario: el emprendimiento. La pareja presentó oficialmente SITAKU, un proyecto que reúne diferentes propuestas y que tiene a su familia como una de sus principales inspiraciones.

La música, una vez más, fue el punto de partida. Antes de presentar este nuevo proyecto, los artistas lanzaron ‘Sitaku’, una canción relacionada con el concepto que ahora identifica esta nueva etapa. El tema habla de amor, familia y de disfrutar los momentos cotidianos.

La canción ha logrado superar un millón de reproducciones en plataformas musicales y acumula más de 5.000 creaciones en TikTok, convirtiéndose en la puerta de entrada a este nuevo capítulo de la pareja.

El nombre SITAKU está relacionado con la frase “sin tanta culpa”, un concepto que Mike y Greeicy vinculan con la posibilidad de disfrutar las cosas sencillas de la vida y de compartir momentos en familia.

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Dentro de este proyecto también presentaron Las Favoritas de Kai, una propuesta inspirada en su hijo. El nombre hace referencia a Kai, quien aparece junto a sus padres como imagen de esta nueva iniciativa.

Para Greeicy, este proyecto busca contar una historia que vaya más allá de un producto y que esté relacionada con el amor y la familia. Mike Bahía, por su parte, también ha relacionado esta nueva etapa con la experiencia de ser padres y con todo lo que han aprendido durante ese proceso.

De esta manera, Mike Bahía y Greeicy amplían el universo creativo que han construido como pareja, pasando de los escenarios y las canciones a una faceta empresarial que mantiene como eje algunos de los temas que han acompañado su historia: la música, la familia y la vida cotidiana.

El proyecto ya tiene presencia en diferentes ciudades de Colombia y hace parte de una nueva etapa profesional para los dos artistas, quienes continúan desarrollando iniciativas por fuera de sus carreras musicales.