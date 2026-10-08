ONGs piden a la ONU no acabar mandato de Misión de Verificación para Colombia, ¿está en riesgo?

Caracol Radio conoció que la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Colombia podría concluir si se modifica su mandato. (Foto: Caracol Radio / Getty / Misión Verificación ONU Colombia)

Un grupo de 450 organizaciones y personas que incluye líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras y víctimas envió una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo renovar el mandato de su Misión de Verificación para Colombia.

En el documento se resalta que, con motivo de los diez años del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, es necesario mantener todos los esfuerzos para implementarlo y verificar su aplicación real en los territorios.

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Seis ejes de atención

En el documento, las ONGs piden al Consejo que la renovación de la Misión esté acompañada de seis enfoques sobre cómo debe operar en el país y en qué elementos debe concentrarse.

Protección de líderes y firmantes: Piden fortalecer los mecanismos de prevención y protección, y reconocer los acuerdos humanitarios y pactos por la vida. Sistema de verdad, justicia y reparación: Expresan preocupación por propuestas de recortar los presupuestos de la JEP y la Unidad de Busqueda de Personas Desaparecidas y llaman a fortalecer su financiación, independencia y estabilidad. Reforma Rural Integral: Pese a la incorporación de más de 800.000 hectáreas al Fondo de Tierras, la meta es de tres millones por lo que su aplicación es solo del 27% y la implementación sigue sin avanzar. Capítulo Étnico y enfoque de género: Se advierte que es uno de los componentes menos implementados por lo que piden que la renovación del mandato de la Misión restablezca como prioridad la verificación de estos compromisos. Drogas ilícitas: Advierten que reanudar la aspersión aérea con glufosinato, pese a las dudas legales y constitucionales, podría agravar la violencia y afectar la salud y los derechos de las comunidades. Participación política y democracia: Reconocen que, si bien el espacio democrático se ha ampliado, se pide al Consejo atención sostenida a la implementación integral, énfasis en el Capítulo Étnico y la JEP.

¿Peligra la Misión de Verificación de la ONU para Colombia?

Sí. 6AMW de Caracol Radio conoció que la Misión puede acabar si se solicita y se aprueba el retiro del punto de verificación de tierras, que es uno de los principales elementos de seguimiento de la Misión.

Sin el componente de tierras en el acuerdo, la Misión de Verificación quedaría casi sin objetivo por lo que no tendría sentido renovarla.

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Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores colombianos explicaron a Caracol Radio que el futuro de la Misión se está manejando “de forma confidencial y al más alto nivel del Gobierno”.

Sumado a este posible retiro, al igual que en 2025, es posible que el gobierno de Estados Unidos tenga dudas sobre la continuidad de la misión. El año pasado se abstuvo en la votación para aprobar su continuidad.

Tres sesiones sobre Colombia

La presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante octubre estará presidida por Grecia, tendrá tres sesiones sobre Colombia a lo largo del mes:

La primera reunión será una sesión informativa en la que se presentarán informes de agencias de la ONU u organizaciones oficiales sobre la situación del país. Esta sesión tiende a ser pública, aunque podría ser privada.

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La segunda reunión será una ‘consulta oficiosa’, de carácter privado, en la que los 15 miembros del Consejo negociarán sobre las resoluciones que se propongan sobre Colombia y establecer ‘líneas rojas’ sobre qué se puede aprobar y qué no.

La tercera reunión será de adopción. En esta sesión pública, los 15 miembros del Consejo votarán formalmente para aprobar o rechazar un proyecto de resolución o declaración sobre Colombia, en esta votación se define si se renueva o no el mandato de la Misión.