Hospital de Sabaneta dona equipos médicos al Chocó por más de $467 millones

Medellín, Antioquia

La E.S.E. Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta entregó a la Secretaría de Salud de la Gobernación del Chocó equipos biomédicos y mobiliario hospitalario valorados en más de $467 millones.

La donación está conformada por equipos que fueron reemplazados durante el proceso de modernización tecnológica del Hospital Venancio Díaz Díaz. Aunque ya no eran utilizados por la institución, estos elementos se encontraban en buenas condiciones y podían continuar prestando servicio en otros centros de salud.

Entre los equipos entregados se encuentran monitores de signos vitales, un monitor fetal, una incubadora para bebés, bombas de infusión intravenosa y camas hospitalarias, elementos fundamentales para la atención de pacientes y el desarrollo de diferentes servicios asistenciales.

También hacen parte de la donación mesas quirúrgicas hidráulicas ortopédicas, electrocardiógrafos, dopplers fetales y cardíacos, equipos de órganos y sentidos de pared, unidades odontológicas, oxímetros de pulso, tensiómetros, vacuómetros, pesas pediátricas y tallímetros.

Los equipos podrán ser aprovechados nuevamente en instituciones de salud del Chocó

La iniciativa representa una acción de solidaridad entre regiones, especialmente en un momento en el que el departamento del Chocó enfrenta las consecuencias de una emergencia que impactó su infraestructura y sus servicios de salud. Los aparatos están destinados a áreas como hospitalización, atención crítica, cirugía, diagnóstico y odontología.

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Desde Sabaneta, la Administración Municipal y el Hospital Venancio Díaz Díaz resaltaron la importancia de que los equipos que ya no son utilizados en una institución puedan tener una segunda oportunidad y contribuir a la atención de pacientes en otras regiones del país.

Con esta donación, ambas entidades reiteran su compromiso con la solidaridad, la cooperación entre territorios y el fortalecimiento del sistema de salud, poniendo a disposición recursos que pueden contribuir a mejorar las condiciones de atención y la calidad de vida de las comunidades afectadas por situaciones adversas.