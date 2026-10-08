Con 380 millones hospital Venancio Díaz Díaz abre nueva sala de parto

Medellín, Antioquia

El Hospital Venancio Díaz Díaz puso en funcionamiento este miércoles una nueva Sala de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (TPR). Un espacio de 40 metros cuadrados que busca mejorar las condiciones de atención para las madres y sus bebés durante el proceso de nacimiento.

Del total de los recursos, $330 millones fueron aportados por la Gobernación de Antioquia para la dotación y adquisición de equipos biomédicos. Los equipos se tratan de monitores fetales, una incubadora neonatal, doppler obstétricos, bombas de infusión, desfibriladores y camas especializadas para el trabajo de parto.

A su vez, la Administración Municipal y el Hospital Venancio Díaz Díaz destinaron cerca de $50 millones para la adecuación de la infraestructura.Uno de los principales cambios que ofrece este nuevo espacio es que las madres podrán realizar en un mismo lugar las diferentes etapas del proceso: trabajo de parto, parto y recuperación. La infraestructura está diseñada para brindar mayor comodidad, privacidad y seguridad durante la atención.

Un modelo de acompañamiento sofisticado

Además, la sala contempla un modelo de atención que permite que la madre esté acompañada por hasta dos personas durante todo el proceso de nacimiento, una medida orientada a fortalecer el acompañamiento familiar y la humanización de la atención.

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Vanessa Toro, secretaria de Salud de Sabaneta, destacó el impacto de la inversión en la atención materno-infantil: “Estas acciones que hoy se traducen en mejores condiciones para la atención materno-infantil”. Proyecto que abre puertas a una tasa de natalidad más guiada y segura para el sector.

Con la entrada en operación de la Sala TPR, el municipio busca fortalecer su capacidad para la atención de partos y ofrecer a las familias un espacio pensado alrededor del bienestar de la madre y el recién nacido. La iniciativa se suma a las acciones encaminadas a contar con servicios de salud más humanizados, seguros y centrados en las necesidades de las familias de Sabaneta.