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08 oct 2026 Actualizado 17:57

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Corte de agua en Chapinero por daño en tubería: conozca los siete barrios sin servicio

La entidad dispuso de carrotanques para atender las necesidades de la población afectada y la asistencia podrá solicitarse a través de la Acualínea 116.

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de febrero: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio. Getty Images

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de febrero: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio. Getty Images

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de febrero: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio. Getty Images

Juan David Gutiérrez

Bogotá
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informó a la ciudadanía que técnicos de la empresa se encuentran atendiendo un daño en una tubería matriz ubicada en el Parque Nacional, situación que obligó a suspender temporalmente el servicio de agua en un sector de la localidad de Chapinero.

La zona que estará sin servicio de agua es el situado entre la calle 39 y la calle 60, también desde la carrera 9 Este hasta la avenida Circunvalar.

Barrios afectados

De acuerdo con la entidad se presentan cortes en: Paraíso, Pardo Rubio, Ingemar, Siberia, Villa del Cerro, Mariscal Sucre y El Castillo.

Asimismo, dispuso de carrotanques para atender las necesidades de la población afectada y la asistencia podrá solicitarse a través de la Acualínea 116.

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