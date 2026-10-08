Corte de agua en Chapinero por daño en tubería: conozca los siete barrios sin servicio

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de febrero: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio. Getty Images

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informó a la ciudadanía que técnicos de la empresa se encuentran atendiendo un daño en una tubería matriz ubicada en el Parque Nacional, situación que obligó a suspender temporalmente el servicio de agua en un sector de la localidad de Chapinero.

La zona que estará sin servicio de agua es el situado entre la calle 39 y la calle 60, también desde la carrera 9 Este hasta la avenida Circunvalar.

Barrios afectados

De acuerdo con la entidad se presentan cortes en: Paraíso, Pardo Rubio, Ingemar, Siberia, Villa del Cerro, Mariscal Sucre y El Castillo.

Asimismo, dispuso de carrotanques para atender las necesidades de la población afectada y la asistencia podrá solicitarse a través de la Acualínea 116.