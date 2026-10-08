Ascienden más de 950 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, realizó la imposición de insignias de los nuevos mandos, por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, César Restrepo, secretario de Seguridad y el general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá.

La ceremonia se llevó acabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar donde ascendieron 958 uniformados al grado de: comisario, subcomisario, intendente jefe, intendente y subintendente, quienes velarán por la seguridad y convivencia de los capitalinos.

Estos nuevos uniformados, tendrán la tarea de continuar con el mejoramiento del servicio de policía, basado en el Trinomio de Seguridad (Comunidad, Autoridades y Policía Nacional); que busca fortalecer la relación entre la Policía y la comunidad, promoviendo la participación ciudadana en la prevención del delito y la construcción de entornos más seguros.