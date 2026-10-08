Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 oct 2026 Actualizado 17:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Ascienden más de 950 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Bogotá

En reconocimiento por su labor, compromiso, dedicación, y trayectoria institucional.

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía Metropolitana de Bogotá, realizó la imposición de insignias de los nuevos mandos, por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, César Restrepo, secretario de Seguridad y el general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá.

La ceremonia se llevó acabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar donde ascendieron 958 uniformados al grado de: comisario, subcomisario, intendente jefe, intendente y subintendente, quienes velarán por la seguridad y convivencia de los capitalinos.

Estos nuevos uniformados, tendrán la tarea de continuar con el mejoramiento del servicio de policía, basado en el Trinomio de Seguridad (Comunidad, Autoridades y Policía Nacional); que busca fortalecer la relación entre la Policía y la comunidad, promoviendo la participación ciudadana en la prevención del delito y la construcción de entornos más seguros.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado