CIDH advierte desigualdad y la ausencia del Estado: Siguen alimentando la violencia en Colombia

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/04/2024.- El Comisionado y Relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero (c), habla este lunes durante una declaración a la prensa en Bogotá (Colombia). Los comisionados de la CIDH anunciaron este lunes que realizarán hasta el 19 de abril un recorrido por varias ciudades de Colombia con el propósito de observar la situación de los derechos humanos y el impacto de la violencia. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación de violencia en Colombia y el impacto que tiene en los derechos humanos.

Allí se concluye que, a pesar de los avances y los esfuerzos para construir paz, todavía hay factores estructurales como la desigualdad, la discriminación y la ausencia del Estado en amplias zonas del territorio.

En entrevista con 6AM W, el presidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, explicó que el documento recoge más de seis décadas de seguimiento al conflicto colombiano y es resultado de una visita en terreno realizada en abril de 2024.

“Detrás de las violencias hay muchísima desigualdad y una fuerte ausencia del Estado. Eso sigue marcando la realidad de los derechos humanos en el país”, señaló.

La Comisión recorrió regiones como Arauca, Putumayo, Tumaco y zonas del departamento de Nariño, donde constató fenómenos persistentes de desplazamiento forzado, confinamiento de comunidades, reclutamiento de menores de edad, violencias de género y afectaciones desproporcionadas contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras.

La estigmatización en el debate público

Caballero Ochoa advirtió que los discursos políticos y oficiales que descalifican o señalan a sectores sociales profundizan la polarización y reproducen la violencia.

“El debate democrático debe ser de ideas, no de descalificaciones. El diálogo es lo opuesto a la estigmatización”, enfatizó.

El informe formula 57 recomendaciones al Estado colombiano, entre ellas la creación de un espacio amplio de diálogo nacional como eje central para avanzar hacia una paz con justicia.

Según la CIDH, esta es una condición clave para enfrentar las causas estructurales del conflicto y fortalecer la democracia.

“Paz Total”

Sobre la política de “paz total”, la Comisión reconoce los esfuerzos del Estado en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto, aunque aclara que el informe no hace una evaluación de política pública. No obstante, insiste en la necesidad de reforzar el diálogo con los grupos armados, sin limitar la respuesta estatal únicamente al uso legítimo de la fuerza.

Finalmente, la CIDH alertó sobre la impunidad como una forma de violencia institucional y llamó al Estado a fortalecer la presencia de la justicia en todo el territorio, incluida la Fiscalía.

De cara al próximo proceso electoral, la Comisión pidió un compromiso firme con los derechos humanos y campañas políticas “con mayor altura de miras”.