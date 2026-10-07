Supersalud suspenderá su canal digital de PQRD entre el 9 y el 12 de octubre por mantenimiento

Si necesita presentar una petición, queja, reclamo o denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud, tenga en cuenta que los canales digitales de la entidad tendrán una suspensión temporal durante los próximos días.

La Supersalud informó que realizará una ventana de mantenimiento y actualización tecnológica de la infraestructura que soporta el sistema SuperArgo, plataforma utilizada para recibir y gestionar las PQRD de la ciudadanía.

¿Desde cuándo y qué servicios estarán suspendidos?

El mantenimiento comenzará el viernes 9 de octubre a las 8:00 de la mañana y está previsto que se extienda hasta el lunes 12 de octubre a las 10:00 de la noche, aunque la Supersalud advierte que el tiempo podría variar dependiendo del procesamiento técnico de las actividades.

Durante este periodo estarán temporalmente fuera de servicio el portal web para la radicación de PQRD, el chat asociado, el módulo de consulta web y los demás módulos digitales de radicación y gestión.

Esto significa que quienes necesiten realizar alguno de estos trámites por internet tendrán que esperar a que se restablezcan los canales digitales o utilizar, durante la ventana de mantenimiento, las alternativas de atención que habilitó la entidad.

¿Cómo podrá comunicarse con la Supersalud?

Durante el mantenimiento, la entidad mantendrá habilitada la atención telefónica a través de sus líneas oficiales.

En todo el país se podrá llamar al 01 8000 513 700, mientras que en Bogotá estará disponible la línea 601 483 700.

¿Y qué pasará con las solicitudes que se reciban durante estos días? La Supersalud informó que, una vez se restablezca el servicio, las solicitudes recibidas durante el mantenimiento serán consolidadas y cargadas en el sistema PQRD, junto con una verificación integral de la plataforma.

La entidad señaló que informará sobre el avance del mantenimiento y el momento en que vuelvan a funcionar los canales habituales a través de su página web y sus redes sociales.