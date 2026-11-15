Abelardo De La Espriella: 812 expulsiones y 167 extradiciones en sus primeros 100 días de Gobierno

Se cumplen 100 días de Abelardo De La Espriella en el poder, en los que el presidente ha promulgado una política migratoria basada en la premisa de anteponer la seguridad de todos los colombianos.

Durante este tiempo, el mandatario ha ordenado a Migración Colombia y a la Policía Nacional, fortalecer e incrementar los operativos, para identificar a los ciudadanos extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país, especialmente a quienes incurran en delitos y tengan anotaciones judiciales.

El presidente también se ha referido a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia, y ha puntualizado en que los que cuenten con el Permiso de Protección Temporal no serán perseguidos ni afectados por estas medidas migratorias.

¿Cuántas expulsiones ha liderado el presidente?

El Gobierno reportó que entre el 7 de agosto y el 29 de octubre, han realizado 812 deportaciones y expulsiones, de las cuales 462 respondieron a razones de seguridad nacional, orden público o requerimientos de Interpol. Según el presidente, las personas expulsadas cometían delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, riñas, consumo de sustancias e irrespeto a la autoridad.

En noviembre, Migración Colombia ha expulsado a cerca de 285 ciudadanos extranjeros, tras haber ejecutado operativos en las localidades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Varios de ellos, eran buscados en su país por la comisión de delitos.

¿Cuántas extradiciones ha firmado el presidente De La Espriella en sus 100 días de Gobierno?

El presidente De La Espriella ha autorizado 167 extradiciones, tras firmar entre 5 y 10 diariamente.

Las más significativas corresponden a cabecillas de grupos armados y estructuras criminales, cuyas órdenes habían estado suspendidas durante la denominada ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro.

La firma de extradiciones, hace parte de la estrategia del Gobierno de Abelardo De La Espriella para combatir a los líderes del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Las extradiciones más representativas

El Gobierno revocó las suspensiones que cobijaban a varios negociadores o gestores de paz, autorizando su envío a cortes de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, entre ellos:

- Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, comandante del frente Comuneros del Sur en Nariño, cuya orden de entrega a Estados Unidos también fue avalada a la espera de su captura.

-Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

-Willington Henao Gutiérrez, alias “El Mocho Olmedo”, jefe del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

-Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera (estructura de la Segunda Marquetalia).

Así mismo, el presidente De La Espriella también firmó resoluciones contra líderes de mafias internacionales y exintegrantes de la fuerza pública, entre ellos, Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, cofundador y cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua; Allende Perilla Sandoval, alias “Allende”; Julián David Mosquera Dussán, teniente retirado de la Armada Nacional, requerido por una corte en Florida y de Armando Luis Suárez Calvo, señalado por presuntos vínculos con el Clan del Golfo y Los Pepes.