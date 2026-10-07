Reconstruyen tres box culvert para proteger la vía de El Zapatero

La Alcaldía de Cartagena avanza en la reconstrucción de tres box culvert ubicados sobre la vía principal de la vereda El Zapatero, en el corregimiento de La Boquilla, con el propósito de proteger este corredor frente a las crecientes y reducir el riesgo de erosión, deterioro e interrupciones de la movilidad.

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Las estructuras tenían más de 15 años de antigüedad y presentaban un avanzado estado de deterioro. Su reconstrucción busca garantizar condiciones más seguras para los cerca de 300 habitantes y más de 90 familias que utilizan esta vía para desplazarse hacia otros sectores.

“Estos tres box culvert eran una necesidad urgente. Estaban prácticamente en ruinas y podían colapsar en cualquier momento por el paso de los vehículos. Hoy gracias a la voluntad del alcalde Dumek Turbay nos están solucionando esos puntos críticos y dejando una infraestructura mucho más segura para la comunidad”, afirmó Luis Fernando Pérez Aumedo, gestor comunal del sector.

Cada estructura cuenta con 6,3 metros de longitud y una altura libre interna de 1,5 metros, con dimensiones externas de tres metros de ancho por dos metros de altura. Las obras incluyen además la construcción de tramos de pavimento de 9,45 metros en el primer box culvert, 10,9 metros en el segundo y 9,7 metros en el tercero.

La intervención busca evitar que las crecientes socaven la estructura de la carretera y generen daños que puedan afectar el tránsito de vehículos, motocicletas y peatones.

La Administración Distrital recordó que en 2025 realizó una intervención integral de más de cinco kilómetros de esta vía, como parte de los compromisos establecidos durante un Consejo de Gobierno realizado en la comunidad.

La vía de El Zapatero tiene aproximadamente nueve kilómetros de longitud y conecta con La Cordialidad, Puerto Rey y Tierra Baja, para posteriormente articularse con la Vía al Mar. Para las familias del sector, la reconstrucción de los puntos hidráulicos también representa mejores condiciones de acceso hacia zonas donde se encuentran servicios esenciales, como el Hospital Serena del Mar.