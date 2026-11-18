Luis Alberto Salcedo Blanco, de 40 años, fue asesinado a tiros en el sector de Villa María, zona rural de El Carmen de Bolívar, mientras conversaba con otro hombre frente a una vivienda familiar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la información recopilada por la Policía de Bolívar, la víctima se encontraba en la parte exterior del inmueble cuando el hombre con quien dialogaba habría sacado un arma de fuego y disparado varias veces contra él. Salcedo recibió múltiples impactos y murió en el lugar.

Sobre la víctima se conoció que había regresado de Bogotá aproximadamente dos meses antes del crimen y se había instalado nuevamente en Villa María, donde vivía solo y se dedicaba a realizar diferentes oficios.

Durante las primeras verificaciones, familiares de Salcedo informaron a las autoridades que había estado privado de la libertad durante varios años por porte ilegal de armas de fuego y otras conductas.

Tras el homicidio, unidades de la Policía y funcionarios de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) llegaron al lugar para recopilar información y avanzar en las investigaciones.