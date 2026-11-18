Un hombre conocido como alias ‘Maicol’ fue capturado en flagrancia en el barrio Manga, en Cartagena, señalado de utilizar un dispositivo para abrir vehículos y sustraer objetos de su interior.

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El procedimiento se llevó a cabo en la carrera 15, luego de que la Policía recibiera información de una víctima y desplegara un operativo para ubicar al presunto responsable.

Según la institución, el hombre habría ingresado a un automotor y sacado varios elementos, entre ellos un computador portátil y cuatro bolsos que contenían prendas de vestir y documentos personales. Los artículos fueron valorados en aproximadamente 14 millones de pesos.

La Policía indicó que el capturado, de 50 años, presuntamente utilizaba un inhibidor de señal para facilitar la apertura de los vehículos parqueados y cometer los hurtos.

Alias ‘Maicol’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el presunto delito de hurto.