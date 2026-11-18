Un turista canadiense fue víctima del hurto de una cadena de oro en el Centro Histórico de Cartagena. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Plaza de los Coches, donde cuatro hombres habrían aprovechado la multitud y el uso de espuma para despojarlo de la joya y escapar.

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La reacción de la Policía permitió ubicar a los presuntos responsables mediante el seguimiento desde el helicóptero Halcón y las cámaras de seguridad de la ciudad. Con esta información, las patrullas que se encontraban en la zona lograron interceptarlos y capturarlos.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron la cadena de oro de 18 quilates, cuyo valor supera los 10 millones de pesos.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, que adelantarán el proceso correspondiente para determinar su responsabilidad en el caso.