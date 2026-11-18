La presencia de un grupo de habitantes de calle se convirtió en uno de los principales motivos de preocupación para residentes de Las Delicias y barrios aledaños, en Cartagena. Según las denuncias ciudadanas, estas personas permanecerían en distintos puntos del sector y algunos vecinos las relacionan con robos y daños en viviendas.

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La situación también afecta a comunidades de Tacarigua, Villa Sandra, Villa Sandra II y El Ruby, donde los habitantes reportan la sustracción de conexiones de aires acondicionados, tuberías de servicios públicos, luces decorativas y otros elementos instalados en las terrazas.

Los residentes también denuncian presuntos ingresos a viviendas para llevarse pertenencias y hurtos en las calles. Aunque señalan a personas en condición de calle como posibles responsables de algunos de estos hechos, no existe una confirmación oficial sobre su participación.

Ante el temor y la percepción de falta de respuestas institucionales, los vecinos contemplan realizar un plantón para llamar la atención de la Alcaldía y de la Policía Metropolitana.

“Estamos cansados y no vemos el apoyo del Distrito para poder lidiar con estas situaciones que afectan nuestro entorno y a todas estas comunidades”, expresaron algunos residentes.

La comunidad pide que la respuesta no se limite a medidas de vigilancia. También solicita atención social para las personas en condición de calle, recuperación del espacio público y acciones que permitan mejorar la convivencia y la seguridad.