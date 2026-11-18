Un comedor comunitario en el barrio Olaya Herrera se convirtió en el motivo de un reconocimiento nacional para un uniformado de la Policía Metropolitana de Cartagena. Se trata del patrullero Alfreiderman Amaya, quien fue distinguido en los Premios Excelencia Policial 2026 por su labor en beneficio de la niñez.

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El policía obtuvo el galardón en la categoría ‘Constructores de Sueños’, que exalta su compromiso con la comunidad a través de un comedor comunitario que fundó en este sector de la ciudad y donde brinda apoyo alimentario a más de 70 niños.

La ceremonia de premiación se realizó en el Country Club de Barranquilla, con la participación de directivos de la Policía Nacional, autoridades institucionales y representantes de diferentes unidades del país.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante el acto protocolario presidido por el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó el trabajo del uniformado y lo calificó como “un ejemplo de solidaridad, vocación de servicio y compromiso con las comunidades más vulnerables de esta capital”.

La distinción resalta una iniciativa que va más allá de las funciones policiales y que busca contribuir al bienestar de niños y familias de uno de los sectores populares de Cartagena.