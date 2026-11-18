Tres emergencias por incendios movilizaron al Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Los casos se registraron en inmediaciones de la Bomba del Gallo y en el barrio El Pozón, donde una motocicleta, un taxi y una vivienda resultaron afectados.

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El primer hecho ocurrió en el semáforo de la Bomba del Gallo, donde una motocicleta Boxer de color negro terminó envuelta en llamas. Según el reporte de un agente de tránsito, el conductor habría sufrido una caída y, después de que el vehículo fuera inmovilizado, presuntamente le prendió fuego. Posteriormente, fue detenido por la Policía.

Otra emergencia se presentó en la rotonda de El Pozón, sobre la vía La Cordialidad. Allí, un taxi Hyundai modelo 2016 resultó afectado por un incendio que comprometió aproximadamente el 80 % del automotor, incluidos la carrocería, las llantas, el tablero y el habitáculo. En este caso no se reportaron personas lesionadas.

El tercer caso ocurrió en el sector Primero de Mayo, calle Zarabanda, en El Pozón. Las llamas se habrían originado en el área del aire acondicionado de una habitación ocupada por una joven de 21 años, quien no presentó lesiones físicas visibles.