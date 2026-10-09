México investiga llegada de colombianos que combatieron en Ucrania

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades mexicanas sobre la aparente presencia de criminales mexicanos en la guerra entre Rusia y Ucrania, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que se ha identificado la presencia de colombianos que, luego de combatir en Ucrania, llegaron al país.

La declaración de García Harfuch se enmarca en una comparecencia donde presentó los resultados “de la Estrategia Nacional de Seguridad y destacó la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades de las instituciones federales y estatales para reducir la violencia, combatir la extorsión y mejorar la atención a las familias de personas desaparecidas”.

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Sobre los colombianos, el Secretario resaltó que están en contacto con las autoridades del gobierno de Abelardo de la Espriella para acelerar la cooperación en determinar la presencia de estas personas en el país.

La seguridad en México

El secretario detalló que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, detuvieron más de 67.200 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 207 objetivos prioritarios, cuyas capturas contribuyen a debilitar las estructuras operativas y financieras de las organizaciones criminales.

El secretario reconoció que, a pesar de estos avances, aun tiene desafíos por atender como la “desaparición de personas, extorsión y violencia contra las mujeres, delitos que requieren atención directa a las víctimas, investigaciones oportunas y una coordinación más estrecha entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

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Finalmente, reiteró que, si bien existen avances en la reducción de la violencia, todavía queda mucho por hacer, por lo que el Gabinete de Seguridad continuará fortaleciendo la inteligencia, la investigación y el trabajo conjunto con las autoridades estatales, con el objetivo de proteger a la población y brindar mayor seguridad a las familias mexicanas.

Mercenarios en guerra

Al igual que Colombia, Kenia también registra presencia de sus nacionales en la guerra de Ucrania. El gobierno de este país confirmó que al menos 354 han sido reclutados para combatir por Rusia y 84 han fallecido.

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“Tenemos 354 kenianos en el Ejército ruso: 77 luchando activamente en el frente, 38 en campamentos, 84 muertos, 52 en paradero desconocido, 34 hospitalizados, 62 repatriados, uno en detención, uno cuyo contrato ha sido completado y cinco prisioneros de guerra”, declaró el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, ante un comité conjunto del Senado sobre Defensa y Trabajo.

“Les hemos ayudado a venir y se les ha dado refugio. Cuando llegan, se les proporciona alojamiento en el edificio de la embajada (keniana en Moscú). Se les da de comer, porque vienen de una zona de guerra (...) les ayudamos a conseguir billetes y los traemos aquí”, señaló Mudavadi, que es también ministro principal del Gabinete.