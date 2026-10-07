Gobierno anuncia el inicio del Fondo Milagro con $1 billón para la reconstrucción tras el terremoto

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

El presidente de Abelardo De La Espriella, anunció la puesta en marcha del Fondo Milagro con un presupuesto inicial de $1 billón de pesos.

Este mecanismo, constituido jurídicamente como un patrimonio autónomo, comenzará a operar este miércoles 7 de octubre de 2026 para financiar la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Este fondo será el instrumento para administrar con transparencia rapidez y absoluto rigor los recursos públicos y privados destinados a reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y toda la infraestructura que perdieron miles de colombianos”, indicó el jefe de estado.

El empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo fue designado como el gerente a cargo de coordinar, administrar y realizar el seguimiento de estos recursos.

La junta directiva para coordinar el Fondo Milagro estará integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle y Carlos Ríos, Secretario General de la Presidencia de la República.

El decreto establece varias fuentes de financiación. El Fondo podrá recibir recursos del Presupuesto General de la Nación, donaciones públicas y privadas, cooperación nacional e internacional, excedentes de fondos especiales, operaciones de crédito público, aportes de entidades territoriales y recursos provenientes de particulares.

También podrá recibir los rendimientos financieros generados por la administración de sus recursos.