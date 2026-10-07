Fachadas con jardines a pocos pasos del mar: morros park 1 entrega su arquitectura en Cartagena

Morros park 1, el sexto condominio de la familia morros terminado en Serena del Mar, entregó su obra. Sus apartamentos comenzaron a entregarse en agosto de este año, dentro del plazo comprometido con los compradores, y hoy el proyecto cierra un ciclo que empezó con la primera preventa, en diciembre de 2022, y con el primer árbol sembrado en el terreno, el 12 de octubre de 2023, que marcó el comienzo de la construcción.

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Para el promotor, cumplir es el principio que ordena todo lo demás: cumplirle al cliente, cumplir los tiempos y cumplir la palabra. Esa disciplina se refleja en un proyecto terminado tal como fue descrito a quienes confiaron en él desde el primer día.

Arquitectura que lleva la naturaleza a la vida diaria. morros park 1 está concebido bajo la arquitectura biofílica, que busca acercar a las personas con el entorno natural. Sus fachadas con jardines incorporan la vegetación a la propia estructura de los edificios, de modo que el verde no es un complemento sino parte de la arquitectura.

Es la expresión de una filosofía que acompaña a toda la familia morros, el lujo apacible: para sus creadores, el verdadero lujo no es un exceso, sino una calma profunda; es vivir en equilibrio con la naturaleza, con el mar y con uno mismo.

El primer paso del parque verde azul. morros park 1 es también el comienzo de algo más grande: una comunidad de seis condominios alrededor de un gran parque central que será el eje de todo morros park. Ese parque se llama verde azul, un nombre que resume la idea: el parque y el mar, unidos.

Fue diseñado por ArquitectonicaGEO, firma internacional especializada en paisajes resilientes, a partir de una premisa sencilla: que la forma siga el paisaje. Contempla caminos que serpentean entre los edificios, zonas de juego, espacios para el deporte, un gimnasio al aire libre, un parque para perros y amplias praderas, conservando las ceibas que ya existen y conectando toda la comunidad con la playa.

“El 12 de octubre de 2023 sembramos aquí el primer árbol de morros park. Hoy, con la obra terminada, esa promesa se cumple —afirma Rodrigo Puente, promotor de morros—. Detrás de cada edificio hay personas, y para ellas llevamos más de cuarenta años construyendo”.

Una entrega que llega en un buen momento para la ciudad. La entrega de morros park 1 coincide con una etapa de transformación urbana en Cartagena, sobre todo en la zona norte. El Gran Malecón del Mar abrirá sus primeros dos kilómetros próximamente, entre Playa Azul, en La Boquilla, y el acceso al Túnel de Crespo, y su segunda fase, que lo llevará hasta Bocagrande, será financiada por el gobierno nacional.

La ampliación del aeropuerto Rafael Núñez avanza en obra. Son proyectos que cambian la manera de recorrer y de habitar la ciudad, y que refuerzan el atractivo de vivir frente al mar en el norte de Cartagena.

Más de cuarenta años de trayectoria. Detrás de morros está Epic diseño+construcción, firma con más de cuatro décadas dando forma a proyectos frente al mar en la zona norte de Cartagena, en asocio con Novus Civitas, firma gestora de Serena del Mar.

Esa experiencia se ha traducido en seis condominios terminados en la Ciudad Soñada —morros eco, morros ío, morros zoe, morros eos, morros kai y ahora morros park 1— y en un reconocimiento que, para la compañía, vale más que cualquier cifra: por tercer año consecutivo morros recibe la certificación internacional Best Place to Live, que mide la satisfacción real de los compradores a lo largo de la preventa, la construcción, la entrega y la posventa.

La familia morros sigue creciendo. Morros aura avanza en obra, con entrega prevista para el segundo semestre de 2027. Morros vita, en construcción, se entregará en el segundo semestre de 2028. Y morros park 2, la siguiente etapa de esta comunidad, se encuentra en preventa.