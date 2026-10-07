Antioquia lleva el “Mes de la Seguridad Alimentaria” a las nueve subregiones. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

Durante octubre, Antioquia será escenario de diferentes actividades relacionadas con la alimentación, la nutrición y el bienestar, en el marco del Mes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional que impulsa la Gobernación de Antioquia.

La programación llegará a las nueve subregiones del departamento e involucrará a niños, niñas y adolescentes, familias, personas mayores, instituciones educativas, empresas, organizaciones sociales, enlaces municipales y otros aliados.

“Desde la Gobernación acompañamos a estas familias en cada etapa de la vida, desde la gestación hasta la vejez, llevando BienEstar y oportunidades a los territorios”, afirmó Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia.

La agenda será de 22 encuentros territoriales, que incluirán actividades educativas y cocinas móviles en municipios como La Unión, Caucasia, Turbo y Santa Fe de Antioquia. Además, la programación contempla la inauguración del Banco de Alimentos de Urrao, el primero en el Suroeste antioqueño.

El Simposio del BienEstar, que se realizará en Medellín el 27 de octubre; la Ruta del Bienestar, prevista para el 23 de octubre en La Unión; y el Encuentro de Cualificación de Arrullos Antioquia, programado para el 29 y 30 de octubre, en donde se sumará un recetario digital escolar con productos de la cartilla “Tu tienda, tu bienestar”.

Menos hogares en inseguridad alimentaria

La movilización se desarrolla luego de que Antioquia registrara avances en algunos de los principales indicadores de seguridad alimentaria. Según cifras del DANE citadas por la Gobernación, durante 2025 alrededor de 180.000 hogares antioqueños dejaron de estar en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que el indicador mejoró 7,8 puntos porcentuales frente a 2024.

Entre las iniciativas se encuentra Arrullos Antioquia, que ha beneficiado a 46.000 madres gestantes y niños menores de cinco años; el suministro de agua potable en escuelas rurales de más de 60 municipios; y el Programa de Alimentación Escolar, que durante el año atiende a más de 315.000 estudiantes.

También está la Renta Alimentaria, mediante la cual cerca de 5.000 personas entre los 5 y 59 años con discapacidad y en condición de pobreza extrema reciben un pago mensual de $255.000. En el sector rural, la Turbina del Crédito Agropecuario ha permitido entregar más de 9.000 créditos a pequeños y medianos productores.

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Con esta programación, la Gobernación de Antioquia busca que el Mes de la Seguridad Alimentaria sirva para fortalecer prácticas que puedan mantenerse en los hogares y comunidades.