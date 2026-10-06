Música y solidaridad: dos orquestas se unen por la recuperación del Santuario San José de Venecia. Foto: Alcaldía de Venecia.

Medellín, Antioquia

La música clásica, popular y colombiana se convertirá en un vehículo de solidaridad con Venecia, Antioquia. Por primera vez, la Orquesta Departamental de Antioquia (ODA) y la Orquesta Filarmónica de Medellín unirán sus músicos en un concierto Side by Side para apoyar la recuperación del Santuario San José.

El concierto se realizará el próximo 9 de octubre, a las 7:00 p. m., en el Teatro Pablo Tobón Uribe, en Medellín. La iniciativa busca recaudar fondos para las obras tras el terremoto registrado en Antioquia el pasado 10 de agosto.

La entrada tendrá una donación mínima de $50.000, y la compra de la boletería se realizará directamente en las taquillas del Teatro Pablo Tobón Uribe. El repertorio incluirá obras de Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini, Antonio Vivaldi y Georges Bizet.

La iniciativa hace parte de las acciones impulsadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), a través de la Orquesta Departamental de Antioquia.

Un santuario con más de un siglo de historia

“La cultura también moviliza voluntades alrededor de la protección de nuestro patrimonio. Cuando uno de nuestros territorios enfrenta la afectación de un lugar tan significativo para su memoria”, señaló Roberto Rave Ríos, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

El Santuario San José es uno de los principales referentes arquitectónicos, religiosos y culturales de Venecia. Su construcción comenzó en 1918 y, en 2021, fue elevado a Santuario de veneración a San José por disposición del papa Francisco.

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Ante esta situación, el concierto busca sumar la cultura a los esfuerzos de recuperación y generar recursos que contribuyan a la reconstrucción del santuario. Más allá de la presentación musical, el encuentro representa la unión de dos importantes agrupaciones sinfónicas de Antioquia alrededor de acompañar a Venecia.