Boca Juniors ya está en Barranquilla. El equipo argentino llegó en la noche del miércoles a la capital del Atlántico para preparar su participación en la gran final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, en la que se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil para conseguir el título de “La gran conquista”.

La gran final se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que recibirá a dos históricos del fútbol sudamericano en busca del título de ‘La Gran Conquista’.

Boca Juniors llega a esta instancia con la ilusión de conquistar por tercera vez la Copa Sudamericana, luego de sus consagraciones en 2004 y 2005. El equipo argentino buscará hacer historia y convertirse en el primer club tricampeón de este torneo.

Por su parte, Atlético Mineiro afrontará su segunda final consecutiva de la competición, con el objetivo de conseguir por primera vez el título de la Sudamericana y sumar un nuevo logro a su historia internacional.

Boca Juniors comparte el primer lugar entre los equipos con más finales disputadas de la Copa Sudamericana, con tres apariciones, junto a Atlético Nacional, Lanús y Liga de Quito. Además, es el club con más finales de Copa Libertadores, con 12 participaciones, y ocupa el segundo lugar en títulos de ese certamen, con seis conquistas, solo por detrás de Independiente, que suma siete.

Atlético Mineiro, entretanto, alcanzó una final continental de Libertadores o Sudamericana por tercer año consecutivo. De esta manera, se convierte en el segundo equipo del siglo XXI en conseguir esta marca, después de Boca Juniors, que lo logró entre 2003 y 2005.