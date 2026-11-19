La honestidad de Reynaldo Romero, un cartagenero de 35 años conocido como el ‘Rappi Acuático’, recibió un reconocimiento especial. El alcalde Dumek Turbay le entregó una motocicleta para que pueda ampliar sus opciones de trabajo y continuar generando ingresos para su hogar.

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Su historia se conoció durante el Festival Náutico, cuando un turista que se encontraba en una embarcación le entregó $500.000 para que comprara alimentos y bebidas en tierra. Reynaldo, quien realizaba domicilios en su pequeña canoa con motor, cumplió el encargo y regresó con los productos solicitados y el dinero utilizado, sin quedarse con nada que no le correspondiera.

El gesto llamó la atención de los asistentes y se difundió ampliamente en redes sociales, donde comenzó a ser identificado como el ‘Rappi Acuático’. Su historia llegó hasta el mandatario distrital, quien decidió entregarle una motocicleta como herramienta para que también pueda realizar domicilios por tierra.

Durante el encuentro, Turbay destacó la honradez y el esfuerzo del trabajador, y señaló que este tipo de comportamientos merecen reconocimiento porque representan valores importantes para la ciudad.

Reynaldo, residente del barrio El Zapatero, recibió el vehículo con emoción y agradeció el apoyo. Aseguró que nunca actuó pensando en obtener una recompensa, sino porque consideró que era lo correcto. Ahora espera aprovechar esta oportunidad para fortalecer su actividad laboral y salir adelante.