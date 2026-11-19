Los habitantes del barrio El Nazareno cuentan con un nuevo espacio para conectarse gratuitamente a internet. La Alcaldía de Cartagena puso en funcionamiento una zona Wi-Fi que busca facilitar el acceso a herramientas digitales y ampliar las oportunidades de aprendizaje en esta comunidad.

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Con este punto, la ciudad suma 42 zonas de conexión gratuita distribuidas en diferentes sectores. A través de estos espacios, los ciudadanos pueden realizar consultas, adelantar trámites en línea y acceder a contenidos educativos sin necesidad de contar con un plan de datos propio.

Cristian Buitrago, funcionario de la Oficina Asesora de Informática, explicó que la conectividad también permitirá a los usuarios conocer las alternativas de formación de la estrategia Digitalízate Comunidad y utilizar a Catalina, la asistente virtual del Distrito.

La iniciativa fue recibida con satisfacción por los líderes y habitantes del sector. Daniel Marimón, presidente de la Junta de Acción Comunal, destacó que el servicio beneficiará a personas de distintas edades y acercará nuevas herramientas tecnológicas a la comunidad.

Por su parte, Patricia Pianeta, madre comunitaria, señaló que el acceso a internet será útil para apoyar las actividades educativas de los niños y fortalecer las capacitaciones que se desarrollan en el barrio.

La nueva zona busca convertirse en un recurso para estudiantes, familias y adultos mayores, al facilitar el acceso a información y contenidos de formación. Con su puesta en marcha, la Administración Distrital amplía la red de espacios públicos de conectividad en Cartagena.